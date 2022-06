San Marino, mortale Via Piana: le condoglianze del Segretario Federico Pedini Amati

Dal Segretario di Stato Federico Pedini Amati arriva un pensiero e le condoglianze per la tragedia accaduta ieri sera in cui ha perso la vita il sammarinese Maurizio Moretti: "È un momento molto difficile - afferma - questa notte è venuto a mancare un giovane padre di famiglia e a nome mio, della Segreteria di Stato, del Governo e dell'Ufficio Turismo va il cordoglio a questa famiglia che sta vivendo un momento terribile".

"Purtroppo mi trovo in una situazione molto particolare - spiega - dover portare avanti una stagione di eventi e turistica in un contesto del genere. Non è facile e ci stringiamo alla famiglia. Non perché andiamo avanti in impegni presi allora non ci siamo fermati o ci fermiamo a pensare a questo momento di dolore".

L'intervista a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato al Turismo)