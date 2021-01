San Marino per Samos: enorme riposta di solidarietà da parte dei sammarinesi

Ha superato ogni aspettativa da parte degli organizzatori il progetto San Marino per Samos. Partito la scorsa settimana, ha riscosso talmente tanta solidarietà che è stato necessario interrompere la raccolta di abbigliamento invernale a causa della mancanza di spazio nei magazzini. E' ancora possibile invece donare coperte, materiale da cancelleria (nuovo), prodotti per l’igiene personale, biancheria intima (nuova), calze e scarpe fino al 30 gennaio. Disposti alcuni contenitori per l'acquisto solidale dei prodotti anche direttamente presso Titan Coop, la Pitagora, Edicola il Passatempo, Scripta Manent.

“San Marino per Samos”, la prossima settimana, sarà anche nelle scuole elementari e medie. Alcuni plessi hanno già aderito al progetto, promuovendo la raccolta della sola cancelleria nelle classi. E' possibile sostenere economicamente le spese necessarie per il trasporto dei materiali fino all’isola di Samos consegnando un'offerta in busta chiusa presso il punto di raccolta oppure a mezzo bonifico sul conto corrente intestato a “Carità senza Confini - Onlus”, presso Banca Agricola Commerciale – IBAN SM 86 A 03034 09804 000040100038 causale: “PROGETTO SAMOS”. Il punto di raccolta dei materiali è Via Cà Capicchione, n. 12/B – Borgo Maggiore.