San Marino: possibile un allentamento delle restrizioni ancor prima che in Italia

Nel corso della conferenza stampa odierna il Segretario di Stato alla Sanità ha annunciato come a San Marino si stia ragionando su un possibile allentamento delle restrizioni, ancor prima che nella vicina Italia. “Ovviamente – afferma Roberto Ciavatta – dipenderà dall'andamento dell'epidemia. Aver preso qualche giorno in più ci permette di fare ulteriori analisi”.

Secondo il Segretario di Stato è necessario tenere conto sia del virus che delle difficoltà delle persone “recluse in casa ormai da più di un mese”. “Riapriremo in maniera graduale alcune attività”, continua; ma avendo cura che siano rispettate - nel momento in cui succederà – le regole di igiene, e soprattutto il distanziamento sociale; “che vale sempre: anche all'interno del domicilio e anche per le feste pasquali”. “Nel momento in cui responsabilmente verificheremo che è possibile farlo – aggiunge Ciavatta - credo che dovremo metterci nell'idea di convivere con questo virus; e quindi la convivenza con il virus deve prevedere anche la ripartenza dell'economia e della vita sociale con queste prescrizioni”.





Ascolta l'intervista Skype a Roberto Ciavatta - Segretario di Stato alla Sanità