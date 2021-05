San Marino pronto a diventare "Covid Free"

Sono ancora molto incoraggianti i dati che arrivano dal cruscotto dell'ISS sulla situazione coronavirus a San Marino. Un solo nuovo positivo nelle ultime 24 ore in territorio su 131 tamponi, un rapporto dello 0,76%. Quattro le guarigioni che fanno scendere il totale dei positivi attivi a 21, tutti seguiti a domicilio. La Repubblica è sempre più vicina quindi a diventare “covid free” e lo è già l'ospedale di stato.

Nella giornata di ieri sono state vaccinate 812 persone, tutte con la seconda dose. Ad oggi, spiega il dott. Roberto Venturini, su tutte le dosi inoculate non abbiamo avuto segnalazioni di reazioni avverse gravi.









Sul tema vaccinazioni interveniente il Comitato operatori sanitari di San Marino per la libera scelta. Siamo un gruppo di sanitari, spiegano, che come i nostri colleghi ha lavorato incessantemente in questo ultimo anno. Esprimendo la volontà di non vaccinarci siamo improvvisamente diventati cittadini di serie B. “La nostra dedizione, il nostro lavoro - scrivono - non hanno più valore”. “Ci uniamo quindi al gruppo di insegnanti e all'Associazione Pro Bimbi che si è espresso sull'abominio di quest'ultimo decreto e invitiamo il governo a giungere a nuove disposizioni non discriminanti, intimidatorie e liberticide.

Dalla giornata odierna è stata estesa dalla giornata odierna la possibilità di accedere alla vaccinazione anti-Covid-19 per i sammarinesi residenti all’estero e in Italia, insieme ai turisti non residenti in Italia.

Nel video l'intervista a Roberto Venturini, direttore Pronto Soccorso