San Marino: prosegue a pieno regime la campagna d'immunizzazione. Ieri quasi mille somministrazioni

La decisione dell'ISS di non aggiornare – da oggi, e per tutti i prossimi fine settimana – il cosiddetto "cruscotto" con l'andamento quotidiano delle infezioni da Covid-19, è in un qualche modo la dimostrazione di come il Titano stia progressivamente uscendo – si spera definitivamente – da quella fase fortemente emergenziale che aveva caratterizzato i mesi precedenti. L'ultimo aggiornamento parlava infatti di 59 casi attivi, ospedalizzazioni in ulteriore diminuzione, ed una bassa circolazione virale.









Merito delle misure anti-contagio disposte dalle Autorità, del senso di responsabilità dei cittadini, e soprattutto della rapida e massiccia campagna di immunizzazione in corso. Ieri un rinnovato slancio, con la somministrazione di ben 693 prime dosi e 277 richiami. Si è tornati insomma a sfiorare le mille inoculazioni giornaliere. Quasi 30.000, invece – 29.941 per la precisione – il totale delle vaccinazioni effettuate dall'inizio della campagna fino alla giornata di venerdì. 20.962 persone hanno ricevuto la prima dose; 8.978 anche la seconda.