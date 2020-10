Questa sera alle 21.10 su San Marino Rtv il gala di presentazione del Palinsesto per la stagione televisiva 2020 - 2021. Un format tutto nuovo a causa della situazione sanitaria, ma non mancheranno i collegamenti con ospiti illustri e le novità che arricchiranno il palinsesto della prossima stagione: dall'informazione all'intrattenimento conferme e new entry per un anno tutto da guardare.