San Marino si presenta alle scuole medie di Allevard

Dalla collaborazione tra una professoressa d'italiano, delle scuole medie Flavius Vaussenat d'Allevard (Isére) e il Console Onorario della circoscrizione Consolare di Grenoble Eliane Rastelli, è nata l’idea di organizzare una conferenza per i ragazzi francesi che studiano l’italiano. Lo scorso 22 novembre c'è stata, in classe, una conferenza di presentazione della Repubblica di San Marino. Per la circostanza la bandiera di San Marino sventolava sulla facciata del palazzo.

Il Console Onorario accompagnato dal Presidente Onorario dell’ Associazione dei Sammarinesi di Grenoble, René Rastelli sono stati accolti dalla professoressa Di Gennaro e dal Preside. La conferenza si è svolta in un anfiteatro addobbato con ghirlande bianche e azzurre dai 60 ragazzi vestiti con maglie bianche e azzurre in modo da rappresentare la bandiera sammarinese.

Durante un’ora e mezzo i ragazzi hanno potuto vedere contributi filmati e slide sulla storia, le istituzioni, la presenza nel mondo e in Europa, la cultura, la gastronomia, lo sport. Mostrandosi molto interessati.

L’incontro si è concluso con uno scambio di opuscoli su San Marino consegnati agli allievi.