San Marino: stabile la situazione sul Titano. Rimini maglia nera in regione per numero di nuovi casi

Sono 5 i nuovi casi di coronavirus rilevati in Repubblica nelle ultime 24 ore a fronte di 172 tamponi effettuati. Elevato il numero delle guarigioni, 14, che fanno scendere a 58 i positivi attivi. Restano 8 le persone ricoverate, una delle quali in terapia intensiva. Situazione stabile quindi rispetto ieri. 50 le persone al momento seguite a domicilio e 28 le quarantene attive. Prosegue inoltre la campagna vaccinale e sono più di 1.800 le dosi somministrate ai turisti.

In Italia 7.162 nuovi contagi su 226.423 tamponi. Cresce rispetto ieri il tasso di positività che passa da 2,2% a 3,1%. 442 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 19 in più nelle ultime 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Preoccupa la situazione della Sicilia che si trova in “area critica” per tasso di occupazione delle terapie intensive.

In Emilia Romagna 445 nuovi positivi su oltre 24mila tamponi. 478 le guarigioni, in calano i casi attivi. Per quanto riguarda la situazione contagi nelle province Rimini si trova al primo posto in Regione con 85 nuovi casi. Un solo nuovo ingresso però in terapia intensiva che porta a cinque il totale dei pazienti.