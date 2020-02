San Marino: via della Fratta chiusa fino a venerdì

Si informa la cittadinanza che da oggi a venerdì’ 28 febbraio (dalle ore 9.30 alle ore 18.30) resterà chiusa al traffico veicolare Via della Fratta nel Castello della Città di San Marino per permettere all’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici di proseguire l’esecuzione degli interventi di consolidamento del muro in Via della Fratta.