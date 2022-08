Sanzioni pedaggi autostrade, UCS: "Non una truffa, ma tempistiche anomale"

Nella scorsa settimana numerosi sammarinesi hanno ricevuto delle lettere da una società di recupero crediti per il mancato pagamento di pedaggi autostradali, anche di 9 anni fa. In tanti, sul Titano, hanno pensato ad una possibile truffa, tanto che l'Unione Consumatori Sammarinesi ha approfondito la questione, confermando che si tratta di richieste regolari, seppur anomale per modalità e tempistiche.

La società con sede a Firenze, mittente delle missive, opera regolarmente nella riscossione dei crediti per la società Autostrade. Le sanzioni scatterebbero solitamente dopo una segnalazione delle videocamere poste sul casello in caso di malfunzionamenti o problemi di riscossione del pedaggio sulle carte di credito.

UCS avvisa di essere interfacciata con le autorità sammarinesi per i chiarimenti del caso e invita a recarsi ai punti Telepass per fare chiarezza sui mancati pagamenti.