Scendono ancora i positivi attivi sul Titano: solo due le persone affette da Covid; 129 i turisti vaccinati

San Marino è sempre più vicino a diventare covid free. Nelle ultime 24 ore nessun nuovo contagio e una guarigione che fa scendere a due il numero dei positivi attivi in territorio. Nessuno è ricoverato in ospedale e per quanto riguarda le vaccinazioni sono 28 quelle effettuate nella giornata di ieri, 42.476 le dosi totali somministrate dall'inizio della campagna, 129 il totale dei turisti vaccinati. L'ISS aggiorna le modalità per chi volesse effettuare un tampone o verificare gli anticorpi: i test antigenici o molecolari saranno svolti dal laboratorio analisi dopo prenotazione, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12. Il costo del tampone molecolare è di 70 euro, mentre per il tampone antigenico è di 30 euro. Sono esclusi da tale procedura le richieste per motivi clinici dal Pronto Soccorso o dai Reparti ospedalieri.









Per le analisi relative alla ricerca dei livelli di anticorpi qualora l’esame sia effettuato per la prima volta occorre che la richiesta sia effettuata dal proprio Medico di Medicina Generale. Il primo esame è gratuito mentre tutte le richieste successive avranno un costo di 20 euro e si potranno fare autonomamente tramite prenotazione. Per chi ha aderito allo studio dello Spallanzani i prelievi vengono eseguiti, nel giorno stabilito, nei locali del punto vaccini dell’Ospedale di Stato, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 14:00.

In Italia scende ancora l'Rt nazionale che arriva a 0,72 rispetto allo 0,78 della settimana scorsa. Continuano a scendere contagi e ricoveri e ospedali e terapie intensive non sono più sotto stress. Dal 14 giugno mezzo Paese sarà zona bianca e riapriranno le discoteche, anche se senza ballare e Figliuolo apre alla possibilità di vaccinare i più giovani all'interno dei locali.