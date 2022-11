Sciopero Generale: all’ISS garantiti tutti i servizi essenziali e le urgenze

In occasione dello sciopero generale indetto per la giornata di domani, martedì 15 novembre, l’Istituto per la Sicurezza Sociale rende noto che tutti i servizi essenziali e urgenti saranno garantiti. Alcuni servizi non essenziali o non urgenti, così come alcune attività programmate, potrebbero invece, subire rinvii o sospensioni.

Non saranno eseguiti i tamponi Covid. Garantita l'apertura dei Centri per la Salute e degli ambulatori periferici per le urgenze. Ci potranno, inoltre, essere serie difficoltà nel contattare la Centrale Operativa Territoriale. Infine, sarà garantita l’apertura sulle 24 ore della farmacia di Cailungo all’interno dell’Ospedale.