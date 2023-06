Sclerosi Multipla, a San Marino incidenza particolarmente alta: 137 persone

Nel video Susanna Guttmann, responsabile unità operativa neurologia e Presidente Associazione Sclerosi Multipla RSM

Oggi si celebra la giornata mondiale di sensibilizzazione sulla Sclerosi Multipla, A San Marino l'incidenza è molto alta, in rapporto alla popolazione. 137 persone ne sono affette, 110 sono seguite dalla neurologia. La fascia più colpita anche sul titano è quella del giovane adulto: dai 20 ai 40 anni. L'associazione Sammarinese Sclerosi Multipla nell'ambito della settimana di sensibilizzazione ha organizzato un evento che apre alla leggerezza ed alla comicità.

Questa sera alla Sala Montelupo di Domagnano (San Marino), alle 21, andrà in scena “Due Personcine Ammodo”, lo spettacolo comico con Gianni Bardi e Marco Tamagnini. Nell’occasione, avverrà la consegna ufficiale del contributo che Luca Gualandra ha destinato all’Associazione sammarinese sclerosi multipla. Luca Gualandra gestisce con passione amatoriale il gruppo Facebook “Amanti del meteo San Marino e dintorni… ma non solo” e ha organizzato il 29 aprile scorso un seminario dal titolo “Il Clima Cambia… E Noi?” La donazione è il risultato della vendita del suo libro “Acsé Pri Rida – La mia vita fa ridere”: racconti ironici e divertenti, con battute in dialetto e stile leggero.

Circa 700 copie vendute e un contributo di 7.035 euro per l’Associazione sammarinese sclerosi multipla. Il contributo servirà per Telesm, un progetto di telemedicina dedicato ai pazienti con patologie come la sclerosi multipla. Il nuovo servizio permetterà l’assistenza e la continuità delle cure tramite un collegamento a domicilio e prevede l’acquisto di PC e tablet destinati al reparto di Neurologia e ai pazienti con difficoltà motorie.

