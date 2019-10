Scuola di formazione politica: seconda edizione al via

Questo sabato con la visita a Palazzo Pubblico verrà inaugurata la seconda edizione della Scuola di formazione politica organizzata dai Giovani Democratico Cristiani sammarinesi.

“Essere per esserci, conoscere per agire” è il titolo del corso rivolto a chi si vuole inserire nel mondo della politica o vuole semplicemente approfondire determinati punti chiave del panorama politico sammarinese.

I corsi si focalizzeranno sui vari settori della politica ma anche sul mondo della comunicazione: come realizzare un comunicato stampa o come essere chiari ed efficaci sui social. Sono già tre le lezioni in programma: il 30 ottobre e il 6 e 13 novembre.

Nel servizio l'intervista a Lorenzo Bugli (Presidente Giovani Democratico Cristiani sammarinesi)