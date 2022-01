Scuola: niente quarantena per insegnanti e studenti superiori in caso di contatto stretto con positivo

La scuola a San Marino riparte in presenza, ma con qualche novità. In collegamento al Tg San Marino, il segretario di Stato all'Istruzione Andrea Belluzzi che ha elencato i nuovi protocolli usciti dall'ultima riunione del Gruppo per le emergenze sanitarie.

Modificate le regole sulle quarantene fiduciarie per gli insegnanti e gli studenti delle scuole superiori. In caso di contatto stretto con un positivo, se docente o studente sono vaccinati con terza dose o guariti da meno di 120 giorni, non dovranno osservare nessun tipo di quarantena, ma solo un'auto-sorveglianza e utilizzare le mascherine Ffp2. Negli altri ordini di scuola, invece, continueranno ad essere monitorati tramite tamponi (uno entro 24 ore e uno dopo cinque giorni).

Nel video l'intervista di Luca Salvatori al segretario Andrea Belluzzi