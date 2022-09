Scuola Superiore: Simone e Giada sorridenti nel murale dell'Associazione studentesca [video]

Un pannello, che raffigura Simone de Luigi e Giada Penserini, lungo il corridoio principale della Scuola Superiore. Avrebbero dovuto iniziare l'anno scolastico insieme ai loro compagni, ma il destino ha deciso diversamente. Per questo l'Associazione studentesca ha voluto che continuassero in qualche modo ad essere presenti, con i loro sorrisi, all'interno della scuola, vicini agli amici, professori e personale non docente. La cerimonia in mattinata, alla presenza dei genitori dei due ragazzi, delle classi che frequentavano, anche quella della sorellina di Giada; presenti il Segretario Andrea Belluzzi, il dirigente Giacomo Esposito insieme ai loro professori.