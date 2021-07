Secondo giorno per il Web Marketing Festival: al centro la ripartenza post-Covid

Entra nel vivo la rassegna al Palacongressi di Rimini sulla sull'innovazione Digitale e Sociale, partito ieri mattina con ospiti illustri. La giornata di oggi non è stata da meno, con l'apertura da parte del gruppo Queenmania, considerata la cover band ufficiale dei Queen più importante in Italia, per poi avviare la seconda giornata di seminari in cui si è discusso del progresso tecnologico e il futuro che aspetta il mondo. Uno degli incontri più importanti è stato quello sul PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in cui si è parlato del futuro delle città italiane al cospetto di ospiti e assessori dei vari comuni italiani.







Due temi sono emersi con forza: il primo riguarda il ruolo della pandemia nel processo di digitalizzazione, che afferma l'assessore del Comune di Milano Lorenzo Lipparini ha dato anche una spinta all'innovazione, portando a digitalizzare molti più documenti, incluse anche le raccolte firme. Il secondo tema riguarda invece il fatto che non tutte le zone riescano a procedere in questa direzione con la stessa velocità, rendendo quindi necessario una organizzazione più oculata delle risorse economiche che arriveranno dal PNRR, con l'auspicio che l'arrivo del digitale non sia stato solo un paracadute per questa situazione complicata.