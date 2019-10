Sede Rtv, l'allarme della rappresentanza sindacale aziendale

In una nota stampa la Rappresentanza Sindacale Aziendale di San Marino RTV, dopo una riunione con la direzione generale ed i responsabili del servizio Prevenzione e Protezione, manifesta la propria preoccupazione circa le condizioni di sicurezza della sede dell'azienda. A partire dall'impianto di aerazione, ormai datato. Durante la riunione, il responsabile della sicurezza i ha potuto illustrare gli esiti dell'esame del particolato raccolto in redazione. Non sono state rilevate tracce di fibre quali lana di roccia, di vetro o fibre di amianto, altamente pericolose per la salute; ma la presenza di particolato è di per se stessa prova documentale di emissione anomala di materiale che dovrà essere ulteriormente indagato. A tal fine, il Direttore Generale con il totale accordo della RSA, ha deciso di prolungare immediatamente i rilevamenti. Durante la riunione, la Rsa è venuta a conoscenza di altre gravi problematiche riguardanti l'edificio di RTV e per le quali si è immediatamente deciso di procedere a monitoraggio. La presenza di acqua sotto la copertura del tetto, dovuta probabilmente alla perforazione della guaina isolante per l'installazione massiccia di sistemi di telecomunicazione non relativi a RTV, ha causato infiltrazioni che hanno già portato alla chiusura di due uffici e di cui non si conosce il futuro impatto sulla stabilità dell'edificio. A ciò si aggiunge la presenza di nuove crepe sui muri dei locali sottostanti al tetto, oltre a quelle già segnalate a suo tempo, che andranno monitorate attraverso i giusti strumenti. "Crediamo sia palese a tutti l'inadeguatezza di questo edificio e quindi - conclude la nota- chiediamo alla politica di dare concretezza agli impegni già presi, individuando al più presto una nuova sede".