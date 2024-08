"Sedie in cammino": da UniRSM un progetto innovativo per Pesaro Capitale della Cultura 2024

L’Università degli Studi della Repubblica di San Marino ha presentato il progetto "Bartolo: sedie in cammino", presentato al Comune di Pesaro nell'ambito delle attività della città come "Capitale della cultura 2024".

Il progetto, presentato il 10 luglio a Pesaro, tratta di un sistema di sedute modulari, progettato per trasformare gli spazi urbani in occasione di eventi culturali, sia al chiuso che all'aperto. Ispirate al Parco Naturale San Bartolo, simbolo del territorio pesarese, le sedute possono essere configurate in molteplici forme e funzioni. Realizzate con materiali locali, come legno di faggio e castagno, e tessuti naturali, sono progettate per essere ripiegabili e facilmente trasportabili, adattandosi a diversi tipi di terreno e ospitando da tre a più persone.

Il progetto coinvolge studenti, istituzioni e cittadini, ed è guidato dall'Unità di Ricerca in Design di Comunità dell'Università di San Marino, sotto la direzione scientifica di Riccardo Varini. Coinvolti per la realizzazione anche gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico Tecnologico Bramante Genga di Pesaro, tramite dei workshop.

Parallelamente, l'Unità di Ricerca in Design di Comunità sta sviluppando un secondo progetto rivolto ai bambini, per creare un ambiente di gioco che incoraggi i bambini a collaborare creativamente nella configurazione di uno spazio comune. Verrà testato alla "Mezzanotte bianca dei bambini" il 2 e 3 settembre a Pesaro.