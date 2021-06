Segreteria Esteri e Attiva-Mente a confronto con gli Stati Parte della Convenzione Onu: al centro i bisogni delle persone con disabilità

Al via i lavori della 14° Conferenza degli Stati Parte della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Lavori che Segreteria di Stato agli Affari Esteri e Attiva-Mente stanno seguendo anche quest'anno da remoto per effetto delle restrizioni ancora vigenti negli Stati Uniti. “Ricostruire meglio: la ripresa e le risposte post COVID-19”, il tema al centro: le delegazioni si confrontano su come soddisfare i bisogni, realizzare i diritti e affrontare gli impatti socio-economici sulle persone con disabilità”. Di particolare importanza anche l'aspetto della vita indipendente, e l'inclusione nella comunità. La Conferenza è un'opportunità per gli Stati Parte di mostrare gli sforzi per attuare la Convenzione e per le persone con disabilità di confrontarsi tra di loro e con le istituzioni. La Conferenza si è aperta ieri con il Forum della Società Civile.