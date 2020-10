Sei sammarinesi in viaggio sui Monti Sibillini

Sono partiti nel pomeriggio con l'"in bocca al lupo" del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati e porteranno la bandiera biancazzurra lungo uno dei più suggestivi percorsi nel verde che ci sia in Italia. Sei trekkers sammarinesi raggiungeranno Visso in auto nella serata di oggi dove incontreranno il Sindaco a cui lasceranno un omaggio della Repubblica, per poi completare, in 5 giorni, i 120 km del Grande Anello dei Monti Sibillini.

Giovanni Francesco Ugolini, Daniele Albani, Andrea Paesini, Terzo Zafferani, Enzo Beccari e Gilberto Frisoni e insieme ai tanti appassionati di camminate sono grandi ambasciatori del progetto della Repubblica di San Marino per lo sviluppo e la promozione del turismo outdoor, della vacanza-attiva e del pellegrinaggio, settore che è interesse della Segreteria di Stato sviluppare e potenziare.