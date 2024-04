Selezionato il progetto che rappresenterà il Titano all'International Youth Business Model Competition

l'intervista a Karen Venturini, Riccardo Malavasi e Alessandro Pederzani

Selezionato fra 13 business plan il progetto che rappresenterà il Titano alla POPRI International Youth Business Model Competition, un contest internazionale per idee imprenditoriali in programma il 15 e 16 maggio a Sebenico, in Croazia, organizzato nella strategia macro regionale dell’Unione Europea “EUSAIR”.

Si chiama “Cap”, ed è un sistema elaborato con l’obiettivo di riprodurre in immagini il pensiero umano attraverso un chip impiantato nel cranio e un dispositivo di lettura neurale, rivolto a chi ha problemi fisici o di salute ma non solo. A realizzarlo quattro studenti del corso di laurea in Design dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino: Cristina Bacchini, Linda Ciandrini, Riccardo Malavasi e Alessandro Pederzani. Il progetto, presentato nell’ambito di un concorso organizzato dall’Ateneo e riservato agli iscritti in collaborazione con San Marino Innovation e il partner Evolution Forum, è stato selezionato da una giuria che ha impegnato i rappresentanti delle tre realtà insieme al Dipartimento Affari Esteri. I principali criteri alla base della valutazione: originalità e innovatività dell'idea, solidità e coerenza del progetto, potenziale di crescita e sviluppo nel medio e lungo termine.

“Con questa iniziativa offriamo all’ecosistema dell’innovazione sammarinese nuova linfa vitale per generare future startup o nuovi ambiti di ricerca”, sottolinea dall’Ateneo sammarinese la docente Karen Venturini. “L’Università - aggiunge - adempie inoltre agli obiettivi della sua ‘terza missione’ per la diffusione dei risultati dell’attività accademica nel contesto economico e sociale nel quale opera”.

Nel video l'intervista a Karen Venturini, Dipartimento di Economia e Tecnologia, Riccardo Malavasi e Alessandro Pederzani, ideatori progetto CAP.