Proseguono gli impegni della Settimana santa per papa Francesco, atteso stamani nella Basilica vaticana alla messa crismale con il clero e nel pomeriggio a quella 'in coena domini' nel carcere femminile di Rebibbia col rito della lavanda dei piedi. Ieri nuovo appello alla pace da parte di Bergoglio nell'udienza generale in piazza San Pietro. Abu Mazen lo ringrazia.