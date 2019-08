Shade e Benji & Fede: "Fantastico il calore di San Marino"

Grande serata di musica con la seconda edizione di Play Deejay San Marino. Ieri sera alla Cava degli Umbri, parcheggio 7, protagonisti del live show Benji e Fede, Shade e Federica Carta. Tutti alla prima esperienza sul Titano: "Una grandissima emozione, l'accoglienza è stata fantastica". Centinaia i fans che dalla mattina li hanno attesi sotto il palco.

Questa sera toccherà a Ron, attualmente in tour in tutta Italia con “Lucio”, esibirsi sul Titano. Confermata la presenza dei protagonisti di Amici Alberto Urso, vincitore del talent e Giordana Angi. Continuano poi le dirette radiofoniche dal Deejay Track e i dj set di Chicco Giuliani e Alex Farolfi. Tanti inoltre gli eventi sportivi collaterali a iniziare dalla Playrun di questa mattina organizzata in collaborazione con tre società sammarinesi: GPA, Olimpus e Track and Field.

Le interviste a Shade e Benji & Fede