Si costituisce il gruppo di lavoro per le politiche di sviluppo tecnologico

San Marino Innovation comunica la costituzione del nuovo gruppo di lavoro per il coordinamento delle politiche di sviluppo tecnologico, che avrà il ruolo di supporto al governo per la realizzazione di una strategia nazionale sul tema. Fra gli obiettivi del nuovo organismo c'è rendere la digitalizzazione facilmente fruibile ai cittadini e valorizzare l'imprenditorialità e le competenze presenti in territorio. Si prevede lo sviluppo di nuovi progetti, che andranno a realizzarsi sinergicamente tra la Pubblica Amministrazione e le società partecipate, assieme alle associazioni datoriali, di settore e gli ordini professionali. Si tratta di un lavoro che verrà realizzato pro bono pubblico, senza alcuna retribuzione. Fra i primi interventi si prevede di colmare il vuoto normativo relativo alla firma remota. Il gruppo è coordinato da William Casali ed ha al suo interno anche Andrea Giani, Gerardo Giovagnoli, Simone Casadei, Alessandro Rossi, Lorenzo Forcellini Reffi, Daniele Giovagnoli e Davide Ugolini.