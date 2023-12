Si potrà chiedere il proscioglimento, se la prescrizione non soddisfa le attese

Con la sentenza del Collegio Garante pubblicata il 28 dicembre introdotto un cambiamento nella procedura penale che assimila il sistema sammarinese a quello italiano. A San Marino, fino ad oggi, non era possibile presentare appello di fronte all'estinzione del reato per prescrizione, così da poter ottenere un proscioglimento nel merito e non per decorrenza dei termini. Per superare questa norma un prevenuto – P.R.B le inziali, difeso dall'avvocato Paride Bugli – ha chiesto il pronunciamento del Collegio Garante che gli ha dato ragione, dichiarando illegittima una parte del primo comma dell'articolo 187 del Codice di Procedura Penale. Ora potrà quindi ricorrere alla prescrizione e – convinto della propria innocenza – chiedere al Giudice di Appello il pieno proscioglimento.