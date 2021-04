Sileri (Sottosegretario alla Salute): "Vaccini non riconosciuti da Ema, non vedo problemi per la mobilità"

Pierpaolo Sileri intervistato dalla corrispondente Francesca Biliotti

Nessun problema per la mobilità esterna dei sammarinesi vaccinati con Sputnik: la rassicurazione arriva dal Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervistato dall'Associazione della Stampa Estera. Per chi ha utilizzato vaccini non riconosciuti da Ema il Sottosegretario alla Salute non vede particolari difficoltà. Circa la vaccinazione dei frontalieri, San Marino può procedere anche unilateralmente, dice: e comunque c'è un accordo cui si sta lavorando.

Nel video l'intervista a Pierpaolo Sileri, Sottosegretario alla Salute