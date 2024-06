Sindaco presenta giunta a maggioranza femminile, «Squadra competente. Ora subito al lavoro»

“Il Comune dev’essere la casa dei cittadini. Io sono un sindaco popolare, abituato ad avere un rapporto diretto con la città, ad ascoltare la gente e a dare risposte. Così dovrà fare anche la mia squadra, altrimenti sarà uno dei motivi per cui un assessore potrebbe essere rimosso».

IL neo sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, detta il suo passo e battezza la nuova giunta, in continuità con quella dell'uscente Matteo Ricci, ora eurodeputato.

Sara Mengucci, rientra nell'esecutivo con le deleghe Viabilità, Mobilità e Bicipolitana mentre esce Enzo Belloni, possibile presidente del Consiglio Comunale. La maggioranza è al femminile con 5 donne e 4 uomini. E' la prima volta che succede a Pesaro.

Subito una conferma: Daniele Vimini rimane vicesindaco. Cambiano alcune deleghe. Manutenzioni e Quartieri saranno accorpate e vanno a Mila Della Dora. Altra decisione importante presa da Biancani, l’unione delle deleghe Lavori pubblici e Bilancio che spettano a Riccardo Pozzi. «Ritengo che un’altra priorità sia completare gli oltre 150milioni di euro di grandi opere e cantieri avviati» ha commentato Biancani. Per quanto riguarda i Servizi sociali assegnati a Luca Pandolfi: «Ho pensato a un assessorato che tenga insieme tutte le fragilità: servizi e Politiche per le famiglie e gli anziani, per la casa, per l’immigrazione, la salute e il volontariato”. Mondo scuola, crescita e formazione sono le deleghe per Camilla Murgia «Ho accorpato le Politiche educative a quelle giovanili e all’università” precisa il sindaco. C’è poi l’assessorato che si occupa di Ambiente, Sostenibilità ed Energia guidato da Maria Rosa Conti a cui si aggiunge una novità: l’agricoltura.

Come nuova sarà la delega legata allo Sviluppo e tutela della pesca, che sarà unita a quella alle Attività economiche, al progetto di Città digitale e al Decoro della città, assegnate a Francesca Frenquellucci. Confermata l’unione delle deleghe di Urbanistica, Edilizia privata e Sportello unico (Suap), affidate ad Andrea Nobili.

La giunta del sindaco Biancani MARIA ROSA CONTI con delega a Ambiente e sostenibilità – Energia - Agricoltura - Rapporti con gli enti partecipati per le materie di competenza. MILA DELLA DORA con delega a Sport - Manutenzioni; Partecipazioni comunali - Servizi Demografici - Quartieri e partecipazione. FRANCESCA FRENQUELLUCCI con delega a Attività economiche - Decoro Urbano- Reti informatiche e città digitale - Sviluppo e promozione attività legate alla pesca. SARA MENGUCCI con delega a Viabilità - Mobilità e Bicipolitana - Trasporto pubblico e navette - Sicurezza e Polizia Locale - Unione dei Comuni - Pari opportunità - Rapporti con gli enti partecipati per le materie di competenza. CAMILLA MURGIA con delega a Politiche educative - Politiche giovanili – Università. ANDREA NOBILI con delega a Urbanistica - Edilizia Privata – S.U.A.P.; LUCA PANDOLFI con delega a Politiche sociali - Associazioni e volontariato - Politiche della casa - Immigrazione - Salute - Attuazione del Piano di eliminazione barriere architettoniche - Rapporti con gli enti partecipati per le materie di competenza. RICCARDO POZZI con delega a Nuove Opere - Interventi di Riqualificazione di Residenza sociale - Bilancio e patrimonio - Tutela della costa - Rapporti con gli enti partecipati per le materie di competenza. DANIELE VIMINI con delega a Cultura e Turismo - Gemellaggi e Cooperazione internazionale - Ricerca finanziamenti. All'Assessore DANIELE VIMINI viene inoltre conferito l'incarico di "Vicesindaco", con tutti i poteri e competenze stabilite per questo incarico dalla legge e dallo Statuto comunale.