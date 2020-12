Solidarietà e cultura si incontrano: i guadagni del libro di Rastelli donati per la Sclerosi Multipla

Dare supporto e speranza, è questo l'intento che ha spinto Massimo Rastelli a donare parte del ricavato dalla vendita del suo libro e DVD “Il genio Capicchioni” all'Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla. A fare da sfondo il giallo delle pareti del vecchio stabilimento del Casale La Fiorina. Presenti lo scrittore Rastelli, l'editore Giuseppe Morganti di AIEP e la Dr.ssa Susanna Guttmann, presidente dell'ASSM. La Guttmann ha infatti parlato dell'Associazione ed ha espresso la gratitudine per questa donazione, utile a sostenere servizi e terapie.. “È stato bello legare il valore sociale, che la nostra realtà porta avanti, con quella sentita dell'ASSM”, ha spiegato Morganti. Un'occasione per l'autore, Vice Presidente dell'Associazione, di conciliare l'amore per la musica e la scrittura con la solidarietà. Il libro è nato infatti dalla volontà di raccontare la storia del genio Capicchioni e della sua musica. L'idea di renderlo gesto di beneficenza è stato un valore in più.