SOS Primavera

La primavera si fa attendere

Freddo e perturbazioni sparse almeno fino al week end. È questo il copione dei prossimi giorni a San Marino e in tutta Italia. Domani e mercoledì leggero miglioramento con cielo poco nuvoloso, scarse possibilità di piogge e il termometro che tornerà a segnare temperature vicino ai 15° gradi. Per il 1° Maggio previsti temporali solo sugli appennini, mentre nel resto d'Italia dovrebbe prevalere sole e clima mite. Nuovo peggioramento generale da giovedì con rischio neve nel fine settimana sull'Appennino settentrionale e San Marino intorno ai 400-500 metri, quote davvero basse per il periodo. Nel pomeriggio di ieri il Monte Carpegna è stato imbiancato da una leggera nevicata.

L'impulso di aria fredda proveniente dal nord Europa si concentrerà sopratutto sul basso Veneto, l'Emilia Romagna ed alcune aree dell'Italia meridionale. Piogge e rovesci temporaleschi interesseranno la Toscana, le Marche e gran parte del Lazio con rischio di temporali anche su Roma. Il ritorno di pioggia e neve però, sopratutto in montagna, è stato molto importante per ripristinare le scorte idriche, evidenzia la Coldiretti.