Studio AG: si conclude dopo 50 anni l'avventura dell'Agenda

"Con il 2024 si conclude, dopo 50 anni, la storia e la lunga e significativa attività dello Studio AG". comincia così la mail di Riccardo Faetanini, che insieme a Giorgio Casadei aveva aperto i battenti il 23 settembre del 1973 in via Istriani. Da allora l'attività ha segnato le tappe più significative del percorso della comunicazione e pubblicità a San Marino.

"Purtroppo con lo Studio AG, dopo più di 45 anni al servizio della cittadinanza, cessa la pubblicazione anche dell’Agenda, l’elenco telefonico dei sammarinesi. I titolari comunque hanno in deposito i programmi e gli archivi redatti fino al 30 dicembre 2021, così che se qualcuno fosse interessato a continuare questo importante servizio per la cittadinanza con poca fatica si riuscirebbe a rivitalizzare un patrimonio, un data-base aggiornato per 45 lunghi anni".

La lettera di posta elettronica si conclude con il ringraziamento a "tutti quelli che ci hanno seguito e soprattutto sostenuto".