Tanto cibo, ma anche laboratori e spettacoli per tutti i gusti a "Mi Gusto San Marino"

Torna anche quest'anno, per l'ottava edizione, "Mi Gusto San Marino". Percorsi culinari, street food e goloserie di ogni tipo animeranno via Eugippo dal 16 al 18 agosto. Alla presentazione Andrea Mularoni e Matteo Ciacci, membri della Cooperativa "Il Timbro" che gestisce l'evento. Non solo cibo al "Mi Gusto", ma anche laboratori di ceramica e spettacoli di musica con il contributo di diverse realtà del territorio. Presente anche Anna Chiara Macina per proporre il format "La cucina letteraria", offerto in collaborazione con Carlo Biagioli Srl. Mercoledì 18 la chiusura della manifestazione con il "Party in Cava" e Dj-set. "Tutto si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid - ci tiene a precisare Andrea Mularoni - e non sarà richiesto green pass all'ingresso, che sarà gratuito".

L'intervista ad Andrea Mularoni, vice presidente della Cooperativa "Il Timbro"