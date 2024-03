Torna l'ora legale: nella notte lancette avanti di un'ora

Torna stanotte l'ora legale, l'appuntamento che - come ogni anno, nell'ultimo fine settimana di marzo - impone di spostare le lancette degli orologi in avanti di un'ora: alle 2.00 si passerà direttamente alle 3.00. Si dormirà un'ora in meno, ma si potrà godere di più della luce solare, con un possibile risparmio energetico. L'ora solare, scattata domenica 27 ottobre 2023, verrà dunque sostituita con quella legale proprio nella notte che anticipa il giorno di Pasqua. Sono anni che si discute sulla necessità di eliminare questo passaggio dall'ora solare all'ora legale e viceversa, come avvenuto in altri Paesi, che avviene due volte all'anno.