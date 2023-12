Alcune immagini dalla sfilata dei Babbo Natale

Anche quest'anno l'allegra e festosa sfilata dei Babbi Natale in Vespa per le strade di San Marino. Quella di quest'anno, organizzata dal Vespa Club San Marino, è la nona edizione. Per l'occasione sono stati anche premiati, i guidatori più originali, sia da soli che in coppia.