Torna Officina di Idee: "La politica a confronto"

Una serata per chiamare a confronto la politica in un periodo particolare. Teodoro Lonfernini e Francesco Mussoni presentano l'appuntamento di domani sera, a Palazzo Graziani ore 21:15, con Officina di Idee. Un faccia a faccia in cui gli esponenti di tutte le forze politiche sammarinesi si incontreranno tra di loro e con la cittadinanza per fornire proposte e iniziative da portare avanti sui problemi principali di San Marino.

“È una fase culturale e politica del paese che va revisionata, bisogna ripartire da un anno zero e non sotto zero” evidenzia Teodoro Lonfernini.

Nel servizio le interviste a Teodoro Lonfernini e Francesco Mussoni