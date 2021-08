Tra i premiati, al concorso Noureev, al Galli di Rimini, il quindicenne sammarinese Gianluca Cardinali

Tra i premiati, al concorso Rudolf Noureev, anche il quindicenne sammarinese Gianluca Cardinali, che trova a fatica le parole per tradurre l'emozione di essersi esibito in occasione della seconda edizione del prestigioso evento internazionale realizzato da Art Fest, in collaborazione con la Fondazione Noureev e l'Opèra National de Paris. È arrivato tra i finalisti, dopo una rigida selezione on line e poi in presenza, direttamente al Galli. Il giovanissimo sammarinese, che deve concludere l'anno accademico a Cannes dove frequenta la Pôle National Supérieur de la Danse, si distinto nella sezione studenti del concorso Noueeev ed è stato premiato con una borsa di studio a Vilnius. La danza è una forma d'arte e per il giovane sammarinese tornare ad esibirsi davanti al pubblico ha avuto un grande valore simbolico. In questi giorni un po' di riposo a San Marino, ma la valigia è già pronta per Cannes e per Vilnius. Ed è piena di sogni.

Nel video l'intervista a Gianluca Cardinali