Tre posti per lavoro temporaneo nella Pa, aperti agli studenti sammarinesi

Sta per scadere il Bando pubblico di selezione per l’ammissione di 3 studenti a prestazioni lavorative nell’Amministrazione. Si tratta di due mesi non prorogabili, da impiegare nei Musei, Monumenti e Mostre della Unità Organizzativa Istituti Culturali. Dalla graduatoria che si andrà a formare, si potrà fare ricorso per l’attivazione di ulteriori rapporti di lavoro temporaneo su Profili di Ruolo per altri incarichi nel periodo estivo.E' rivolto agli studenti iscritti a Lauree Magistrali e Triennali, con precedenza ad alcuni indirizzi.

Tra i requisiti quello di essere cittadini della Repubblica o essere residenti in territorio; avere almeno 18 anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;

Le domande per partecipare alla selezione, sottoscritte in originale, devono pervenire tramite lettera raccomandata o consegna a mano, alla Direzione Generale della Funzione Pubblica, in via della Capannaccia, 13, San Marino, entro e non oltre le ore 18:00 di lunedì 8 luglio 2019. E' una opportunità di lavoro temporaneo per giovani sammarinesi o residenti, che stanno frequentando l'Università. Lavoro per il quale saranno retribuiti e potranno maturare esperienze finalizzate all’alternanza studio-lavoro. Oltre a venire in contatto con la Pubblica amministrazione, i ragazzi avranno l'opportunità di tutelare i beni culturali della Repubblica. Per questo il bando si rivolge soprattutto ai corsi universitari nell’ambito della tutela dei beni culturali, delle scienze storiche, della filologia e del turismo.

Il bando è scaricabile al link http://www.interni.segreteria.sm/on-line/home/amministrazione-trasparente/bandi-di-selezione-e-concorsi.html sezione “Lavoro Temporaneo Studenti”.

Dalla Funzione pubblica ricordano che sono ancora aperti i termini per la presentazione delle domande per la selezione del Dirigente Scuola Media Inferiore (Scadenza: 25 luglio 2019 alle ore 18:00) e per il Bando N.4/2019/AF per la selezione di N.1 ESPAMMI presso il Dipartimento Finanze e Bilancio (Scadenza: 26 luglio 2019 alle ore 14:15).