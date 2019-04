Turismo: ok il week end pasquale

Bene ma non benissimo il week end pasquale sul Titano. Buona affluenza di turisti già da venerdì con navette e parcheggi pieni. “Gente c'è stata ma ci aspettiamo di meglio” ha sottolineato però Andreina Bartolini dell'Unione Sammarinese Commercio e Turismo. Un turismo “toccata e fuga”, con una media di due giorni di permanenza. Gran parte dei visitatori provenienti dal circondario, pochi stranieri e una capacità di spesa bassa evidenzia Andreina Bartolini.

Anche Riccardo Vannucci presidente dell'Unione Sammarinese Operatori del Turismo ha notato una “buona affluenza generale in Repubblica” ma un “flusso escursionistico poco elevato nel centro storico”. Per i dati complessivi sulle presenze si dovrà attendere, il lungo ponte pasquale dovrebbe portare turisti anche nel prossimo fine settimana.

Il meteo non è stato clemente in questi giorni ma da domani sono previsti miglioramenti sul Titano e in tutta la Romagna. Sole e caldo al Centro-Sud per il 25 aprile; parzialmente soleggiato anche al Nord, su coste e Pianura Padana. Rischi di temporali locali su Appennino emiliano e romagnolo. Ovunque temperature miti e venti deboli, tra i 14 e i 20 gradi.