Turismo per tutti: San Marino sempre più accessibile per la conferenza Omt

San Marino sempre più accessibile e lo sarà in occasione del 16 e il 17 novembre, quando ospiterà la Conferenza Internazionale dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite “TOURISM FOR ALL - Advancing accessibility for destinations, companies and people”. Due giorni di conferenze, tavole rotonde e panel per promuovere il “turismo per tutti” e confrontarsi su ciò che il mondo del turismo deve fare per garantire alle persone con disabilità il diritto a muoversi.

Il Titano torna a ospitare una conferenza sull'accessibilità a distanza di 9 anni e insieme ad Italia e UNWTO offrirà una piattaforma per governi, destinazioni e settore privato dove discutere i modi migliori per dare priorità all’accessibilità in qualsiasi politica o strategia turistica. L’appuntamento è organizzato per dimostrare ancora una volta che rendere accessibili le destinazioni turistiche e le aziende aprirà la strada al futuro.

La conferenza prevede due giorni di lavori con la partecipazione di Ministri ed autorità da diversi Paesi del mondo oltre a tecnici ed esperti di organizzazioni pubbliche e private.

Al termine dei lavori si auspica possa essere definito e sottoscritto il “San Marino Action Plan”, un documento che detta le linee guida per lo sviluppo di un turismo accessibile e sostenibile in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e rispettoso delle persone con disabilità e contemporaneamente renda la Repubblica di San Marino un hub permanente per l’elaborazione di politiche di inclusività.