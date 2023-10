UDS su sentenza Simoncini: "Pena troppo tenue. Si proceda con il Sindacato della Reggenza"

L'Unione Donne Sammarinesi si dichiara insoddisfatta per la tenuità – 2.000 euro di multa – della pena decisa con la condanna dell'ex Reggente Giacomo Simoncini per atti indecenti. L'Uds esprime inoltre indignazione per l'assoluzione decisa per il reato di violenza privata. “L’unica speranza – afferma l'Unione Donne Sammarinesi - rimane il Sindacato alla Reggenza presentato da UDS e attualmente sospeso. Crediamo che il Collegio Garante abbia tutti gli elementi per esprimersi sulle responsabilità istituzionali dell’ex Reggente, già ampiamente documentate al momento del rinvio al giudizio”.