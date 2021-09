Un container biancazzurro di aiuti per lo Zambia

Destinazione Luanshya. L'associazione Noi Per Zambia torna a caricare container per dare sostegno ai 4 mila studenti seguiti nel loro percorso scolastico. "La nostra filosofia - spiegano i volontari - è quella di aiutare gli zambiani in loco, e far si che possano costruirsi a casa loro. Per questo nel container spedito, si possono trovare laboratori professionali destinati alla scuola superiore per imparare l'attività di falegname e fabbro. L' attività dei volontari sammarinesi non si è fermata neppure in pandemia: un lavoro instancabile, grazie anche alle tante persone che ruotano attorno alle associazioni del Titano che hanno creato un ponte con l'Africa.

Sentiamo Franco Diotalevi Presidente Associazione "Noi per Zambia" e Marino Pelliccioni, volontario