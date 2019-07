Un successo la serata "Bianco azzurra" di Aslem

"Un vero successo: quasi 150 persone alla cena per sostenere i nostri progetti". Queste le parole di Patrizia Cavalli, presidente dell'ASLEM (Associazione per la lotta contro le leucemie ed emopatie maligne). "Bianco azzurra", il nome della serata. I fondi raccolti verranno utilizzati per finanziare i progetti di ricerca e solidarietà dell'Associazione. Cittadini di tutte le età si sono presentati in Piazza della liberà vestiti con i colori della Repubblica. L'obiettivo principale - dice la presidente - è quello di iscrivere sempre più giovani al registro dei donatori di midollo, oltre ai nuovi progetti di ricerca che la ASLEM sta portando avanti con le università.