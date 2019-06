Una comunità si è stretta sulla scuola

"Oggi possiamo finalmente tirare un sospiro di sollievo. A Murata, la prossima prima elementare si farà", comincia così la presa di posizione dei rappresentanti della Scuola Elementare "La Quercia" di Murata. Un rischio sventato, ma che avrebbe potuto creare diversi disagi, non solo a Murata ma anche in altri plessi dove, una classe numerosa, non avrebbe facilitato le situazioni più complesse. All'iniziativa dei rappresentanti ha risposto l'intera comunità, capendo esattamente le necessità e stringendosi attorno alla scuola.

Sono arrivate nuove iscrizioni e le condizioni per 'riaprire il sipario sulla nostra classe prima'. Una nota che si conclude con il 'Grazie di cuore a tutti': dai genitori che non hanno perso tempo ed hanno iniziato i lavori, ai tanti cittadini che hanno seguito e supportato la comunicazione sui Social Network, fino agli insegnanti che hanno sempre pensato al bene degli alunni.