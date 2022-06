Una poesia per la rinascita: la risposta dei giovani a pandemia e guerra

Nei giovani sammarinesi c'è voglia di riscatto, di fare sentire la propria voce, riappropriandosi di una normalità stravolta da pandemia e guerra. Nella poesia hanno trovato uno spazio per esprimersi, esorcizzando paure, condividendo pensieri e sogni. Le oltre 40 poesie raccolte per il concorso, testimoniano un'urgenza di rinascita. “I disagi dei giovani sono aumentati, il nostro compito è di avvicinarli alla cultura. Siamo felici della grande partecipazione. C'è voglia di rimettersi in gioco” – spiega Simona Casali. “La poesia, l’arte, la musica, la fotografia, lo stare insieme come amici sono l’unica risposta per una vera e propria rinascita culturale e sociale”, sottolineano i membri dell'associazione. Giovani al servizio di altri giovani. Nell'ascolto e nella condivisione, la via per uscire da isolamento e solitudine. “Pensiamo che ci siano molte occasioni per potersi esprimere attraverso l'arte della poesia, della scrittura, poi successivamente con la fotografia. Stiamo lavorando anche ad un progetto con uno psicologo, per andare incontro alle loro difficoltà”.