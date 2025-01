USL: "Incentivi per chi sceglie i castelli periferici" dice Busignani

Nel servizio l'intervista a Francesca Busignani, segretaria USL

“Anche se ad un’analisi superficiale potrebbe sembrare un argomento che non ha attinenza con la problematica casa - afferma Francesca Busignani, segretaria USL - la questione del ripopolamento dei Castelli, soprattutto quelli più periferici, è cruciale per il mantenimento dell'identità culturale, sociale e territoriale di San Marino. Ad esempio, l’eventuale chiusura di un plesso scolastico con pochi alunni nei Castelli periferici, come ad esempio Chiesanuova, per quanto motivata da esigenze economiche, rappresenta un colpo significativo per la comunità, poiché la scuola non è solo un luogo di istruzione, ma un vero e proprio centro di aggregazione e di vitalità sociale - continua Busignani -. Per evitarne la chiusura e che il declino demografico diventi irreversibile, svuotando definitivamente alcuni Castelli, senza calcolare eventuali posti di lavoro che si potrebbero perdere, lo Stato potrebbe attivare una serie di politiche e incentivi mirati per l’acquisto degli immobili.”

L'Usl getta il cuore oltre l'ostacolo e guarda all'emergenza abitativa anche dal punto di vista dei castelli periferici che rischiano di essere abbandonati. Questo accade quando vengono a mancare i servizi essenziali. L'Unione dei lavoratori, in una nota, riconosce l'impegno del Segretario al Territorio Ciacci per risolvere il problema casa. Venerdì è previsto un incontro per discutere del progetto di legge del governo. "C’è una criticità troppo seria legata alla carenza degli alloggi - rimarca Usl -. Servono decisi correttivi per mettere fine alle distorsioni di questi anni".

Condivisa l'impostazione di massima: dal tentativo di calmierare gli affitti con un sistema vantaggioso dal punto di vista fiscale per chi mette a disposizione il proprio immobile a cifre accessibili all’orientamento che punta sulle ristrutturazioni di immobili già disponibili, ma oggi non utilizzabili per l'edilizia sovvenzionata. Nota stonata le residenze atipiche che l'USL vuole abolire. Centrale la reintroduzione della garanzia dello Stato per il mutuo prima casa. Nel video l'intervista a Francesca Busignani, Segretaria Usl.