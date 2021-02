V-Day a San Marino dopo l'arrivo dello Sputnik. Congresso di Stato: “La luce in fondo al tunnel”

I primi 25 vaccinati, tutti testimonial di un evento epocale per la Repubblica di San Marino. E' il 26enne Matteo Bedetti, il più giovane infermiere del Pronto Soccorso, a dare avvio al V-Day con lo Sputnik. Consapevolezza e cuore a mille. Le somministrazioni, coadiuvate dal responsabile della campagna vaccinale anti Covid, Agostino Ceccarini - presente il Direttore Dipartimento Ospedaliero, Ivonne Zoffoli, - sono iniziate nel primo pomeriggio, nella sala Il Monte dell'Ospedale di Stato. Medici e infermieri in prima linea, personale Iss rappresentativo di quella parte di popolazione più esposta al rischio. Con loro i vertici Iss: il Direttore Generale dell'Iss, Alessandra Bruschi e il Direttore Amministrativo, Marcello Forcellini.









Dopo un anno così difficile, oggi qualcuno a stento trattiene le lacrime. A tutti nell'occasione viene consegnato un nastro verde da esibire sulle divise sanitarie, identificativo dell'avvenuta vaccinazione. Questo è solo l'inizio: lunedì 1° marzo l'avvio vero e proprio della campagna vaccinale, con le liste di personale sanitario e socio-sanitario e di seguito le altre fasce di popolazione. I punti per le vaccinazioni saranno al Centro Azzurro e due in Ospedale. Ora, si deve correre per recuperare il gap di due mesi. Fare presto e bene. Obiettivo: fino a 400 vaccinazioni al giorno, giusto per dare l'idea di quanto la campagna sarà massiva.

“La luce in fondo al tunnel”, per il Congresso di Stato, che rivolge un ringraziamento a tutti coloro che lottano per contrastare il virus sin dall’inizio dell’emergenza, un anno fa. “Non sarà però un percorso rapido e i numeri del contagio sono lì a dimostrarcelo” – ricorda il Governo, invitando la cittadinanza a non abbassare la guardia e a vaccinarsi.

Nel video le interviste a Matteo Bedetti, Infermiere Pronto Soccorso; Enrico Rossi, Responsabile Area Covid; Anna Maria Falasca, Infermiera Reparto Covid.