Valdragone: taglio del nastro dell'Antica Colombaia

Nuova vita per un pezzo di storia del territorio sammarinese. L'Antica Colombaia di Valdragone, dopo oltre 4 anni di ristrutturazione, diventa una nuova struttura ricettiva del Titano. Un lungo e accurato lavoro seguito dall'architetto Renzo Broccoli.

"È stata un'avventura portata avanti con i proprietari - afferma Renzo Broccoli - perché durante il lavoro di ristrutturazione di questa antica casa a torre abbiamo capito effettivamente qual era il valore storico dell'edificio e il significato di questa ristrutturazione per una valorizzazione completa del centro storico di Valdragone di sotto. Siamo in una struttura che la famiglia proprietaria ha deciso di aprire al pubblico, ma che rappresenta un antico valore di casa a torre che faceva parte di una delle prime fabbriche sammarinesi, una conceria, che di fatto oggi è rappresentata dall'intero centro storico di Valdragone di sotto. Un sistema, forse in antico, anche fortificato che faceva della presenza dell'acqua di Valdragone il motore dell'attività".

Un valore aggiunto non solo per il Castello di Borgo Maggiore ma per tutta la Repubblica, aggiunge il Capitano di Castello Barbara Bollini: "Perché il centro storico di Valdragone nella storia rappresentava la prima parte iniziale del commercio e della finanza di tutta la nostra repubblica. Ho quindi voluto condividere con tutti questa inaugurazione".

