Violenza di genere: ecco "Tecum", la nuova app per chiedere aiuto

La presentazione dell'app

“Tecum” (Con te) è il nome scelto per l'applicazione che San Marino mette in campo per combattere la violenza domestica e di genere. Uno strumento sicuro e riservato per chiedere aiuto in caso di maltrattamenti, mobbing, stalking e in altre situazioni di maltrattamento. È la paura, spesso, a fermare le vittime che potrebbero scegliere di non rivolgersi alle autorità.





Arriva, quindi, una nuova app, presentata a Domagnano dal Segretario di Stato alla Sanità e dalle diverse realtà coinvolte. Per utilizzarla, basta scaricarla dagli store digitali ed attivarla. Da quel momento, sarà possibile effettuare chiamate d'emergenza e condividere automaticamente la propria posizione satellitare per permettere un intervento veloce, oltre ad avviare una registrazione ambientale e ad avere accesso ad altre informazioni utili.

Stop al silenzio, dunque, specie nel periodo della pandemia in cui la convivenza obbligata, per lockdown o isolamento, potrebbe trasformarsi in un incubo. Al progetto hanno collaborato le forze dell'ordine, l'Authority Pari Opportunità, le psicologhe del Gruppo di ascolto e gli studenti di design dell'Università di San Marino, con il supporto di Titancoop e di Mr App che ha progettato e donato l'applicazione.

Sull'argomento interviene il movimento Rete che si dice “orgoglioso che il Paese si sia distinto” per un'iniziativa del genere. Un unicum sul panorama internazionale, scrive Rete, che ha già ricevuto gli elogi del Grevio del Consiglio d'Europa. Per Antonella Bonelli, dell'Authority Pari Opportunità, la app aiuta, tra le altre cose, a dimostrare il verificarsi della violenza. L'invito dell'Authority è a scaricarla per l'”importantissimo supporto che potrà fornire al contrasto” al fenomeno.