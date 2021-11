Virus respiratorio dei bambini: registrato picco di 12 ricoveri a San Marino

Immagine di repertorio

Continua a diffondersi tra i bambini il virus respiratorio sinciziale. A San Marino e nel circondario i casi sono in aumento e i reparti di pediatria pieni di pazienti. Sul Titano è stato raggiunto la scorsa settimana un picco di 12 bambini ricoverati: in un caso ad essere colpito è stato un bimbo al di sotto dei sei mesi ed è stato necessario predisporne il trasferimento verso l'ospedale di Cesena. Ora si trova a casa anche lui e nel reparto dell'Ospedale di San Marino resta un solo paziente.









A Rimini, come riporta oggi la stampa, sono i otto ricoverati al di sotto i tre mesi di vita. Il virus respiratorio è molto comune, soprattutto nella stagione invernale, ma quest'anno pare particolarmente severo e contagioso: a San Marino nella scorsa stagione invernale si era registrato infatti un solo caso contro i 12 delle ultime due settimane. Sopra i due anni l'infezione si manifesta come un semplice raffreddore, mentre al di sotto di quell'età si possono registrare bronchioliti, infiammazione delle piccole vie aeree dei polmoni, e di polmoniti. L'invito è dunque, qualora un familiare avesse sindromi para influenzali come tosse e raffreddore, ad indossare la mascherina e lavarsi spesso le mani se in casa è presente un bimbo con meno di due anni.