Vita Indipendente, Attiva-Mente sprona la politica "basta appelli caduti nel vuoto"

Assistente Personale a San Marino. Il prossimo 5 Maggio si celebra la Giornata Europea per la Vita Indipendente delle persone con disabilità ed in una nota Attivamente prende atto del fatto che gli appelli per avviare una fase di sperimentazione su nuovi modelli di assistenza, magari su 'casi di studio' come quello di Bryan Toccaceli, siano caduti nel vuoto. A conferma di una indifferenza che persiste, nonostante impegni formali e slogan. “Vita Indipendente è il diritto di vivere liberamente, autogestendo non solo la propria esistenza ma anche la propria eventuale assistenza, senza intermediari” scrive Attiva-mente che ricorda le parole pronunciate dal Direttore Generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, che a San Marino ha recentemente affermato che i piccoli Paesi sono avvantaggiati perché meglio in grado di ascoltare i propri cittadini e di adattare ai bisogni le proprie scelte politiche. “Ma differenza di altri Piccoli Paesi Europei a San Marino- conclude la nota- è ancora determinante l'idea per cui le persone con disabilità grave non autosufficienti, siano una sorta di appendice della nostra società, problematica e costosa, relativamente alla quale i maggiori aggravi assistenziali debbano ricadere sul nucleo familiare”.